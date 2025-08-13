Полиция Кишинева пытается оттеснить пикет сторонников Гуцул от СИЗО

После требований от сотрудников полиции отойти на 500 м от здания и при попытке оттеснить демонстрантов участники протеста сели на тротуар

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Кишинева пытается оттеснить пикет сторонников главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул от СИЗО, в котором она находится. Прямую трансляцию демонстрации ведет телеканал "Первый в Молдове" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

После требований сотрудников полиции отойти на 500 метров от здания и при попытке оттеснить демонстрантов участники протеста сели на тротуар, назвав действия правоохранителей незаконными.

Полицейские сначала объяснили свои действия необходимостью обеспечения свободного прохода по тротуарам, а затем угрозой дестабилизации ситуации в пенитенциарном учреждении. Однако присутствующие на митинге депутаты парламента отвергли доводы полиции. "Мы выполнили все требования при проведении акции протеста. Были уведомлены мэрия и служба полиции. Новые требования правоохранителей нарушают закон о проведении собраний. Такой запрет может принять только судебная инстанция", - прокомментировал журналистам один из депутатов парламента.

Участники акции протеста освободили проход и прекратили скандировать требования освободить Гуцул, пока депутаты ведут переговоры с полицией.

СИЗО, где содержится политик, ежедневно пикетируют ее сторонники. Адвокат Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, изолятор, где содержится глава Гагаузии и ее соратники, известен по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания людей.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

