ТЕЛЬ-АВИВ, 13 августа. /ТАСС/. Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир утвердил в общих чертах планы предстоящих наступательных действий в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, Замир провел оперативное совещание с участием целого ряда военачальников и представителей спецслужб, в ходе которого "утвердил общие рамки плана действий Армии обороны Израиля в секторе Газа".

В ходе совещания обсуждались текущие действия израильских войск, в том числе начавшиеся днем ранее наступательные действия в районе Аз-Зейтун в городе Газа, отметили военные. "Кроме того, была представлена и утверждена центральная концепция плана последующих этапов [операции] в секторе Газа в соответствии с указанием [израильского] политического руководства. Начальник Генштаба подчеркнул важность повышения готовности войск и подготовки к призыву резервистов", - говорится в заявлении.

8 августа военно-политический кабинет Израиля одобрил предложенный премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху план по взятию под контроль всей территории города Газа и расширению операции в палестинском анклаве. По версии Нетаньяху, цель этих действий - "не оккупация Газы", а "освобождение" анклава от военного присутствия радикалов из палестинского движения ХАМАС.