Подоляк: Киев готов обсуждать любую форму прекращения огня

Cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Cоветник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк
© AP Photo/ Efrem Lukatsky
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что "любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, - это отправная точка для надлежащего начала переговоров"

РИМ, 13 августа. /ТАСС/. Киев готов обсуждать прекращение огня, в том числе воздушное, в качестве первого шага для начала переговорного процесса. Об этом в интервью газете Corriere della Sera сказал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, "Украина готова обсуждать этот сценарий", рассматривая его "как начальный этап для достижения реалистичных переговорных позиций". "Любое прекращение огня, особенно всеобъемлющее, - это отправная точка для надлежащего начала переговоров", - сказал он, напомнив о звучавшем со стороны США предложении о полном прекращении огня.

15 августа на Аляске ожидается встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Участие Владимира Зеленского и представителей европейских стран не предусмотрено, но Трамп обещал потом их проинформировать о результатах переговоров. 

