БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что в преддверии предстоящего 15 августа саммита РФ и США Европа и Украина находятся в состоянии сильной нервозности и для этого есть основания.

"Страх и беспокойство в Киеве невероятно сильны, потому что никто не знает, чем все закончится. И нервозность в Европе ощущается", - заявила Штрак-Циммерман в эфире телеканалов RTL и NTV. "Есть все основания для беспокойства, потому что там рядом сидят два человека, которые потенциально могут решить судьбу Украины, а значит, и всей Европы. И это не может не нервировать", - констатировала политик.

Она отметила, что на этом фоне европейцы пытаются объединить усилия. Штрак-Циммерман напомнила об организованной 13 августа канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встрече глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также примут участие президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

В различных раундах переговоров примут участие лидеры Германии, Финляндии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта, генсек НАТО Марк Рютте, Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс, а также Зеленский. Цель, как указывало агентство DPA, заключается в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Сначала Мерц планирует связаться с ближайшими европейскими союзниками Украины, затем пройдет телефонная конференция с Трампом и Вэнсом. После этого канцлер ФРГ планирует обсудить результаты в рамках так называемой коалиции желающих.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.