Сторонники Гуцул прекратили пикет СИЗО после поступления угроз со стороны полиции

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Полиция Молдавии разогнала сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул, которые с 5 августа пикетировали СИЗО, где содержится политик. Об этом стало известно в ходе прямой трансляции на странице телеканала "Первый в Молдове" в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Демонстранты разошлись, когда несколько десятков сотрудников полиции и карабинеров назвали их действия незаконными и приступили к переписи личных данных. На месте остались лишь несколько человек, среди которых депутаты парламента и активисты оппозиционного блока "Победа".