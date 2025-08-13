Они делают это, чтобы отвлечь внимание от реальных экономических проблем в стране

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Фальшивые публикации о якобы российской угрозе использовались румынскими СМИ для создания паники среди населения и отвлечения внимания от реальных экономических проблем. Об этом заявила эксперт Global Fact-Checking Network из Румынии Йоана Бараган в обзорном анализе фейков румынских СМИ о РФ, которым располагает ТАСС.

"С начала февраля 2022 года румынские СМИ распространяют множество фейковых новостей о России, большинство из которых были опровергнуты ими же в течение нескольких недель или месяцев. В основном эти новости были скопированы из западных СМИ, чтобы заставить население поверить в то, что было удобно в определенный момент", - указала эксперт.

По ее словам, румынские СМИ продвигали тезис о якобы российской угрозе, а любой, кто осмеливался выступить против официальной версии о необходимости поддержки Украины, "немедленно обвинялся в пророссийской ориентации". Далее, как отметила Бараган, населению внушалась мысль о слабости России и недостатке у нее техники, однако риторика СМИ со временем менялась, и появлялись сообщения о том, что из-за "угрозы" от РФ народу Румынии "необходимо отказаться от процветания в пользу обороны".

"Новостные каналы начали продвигать идею о том, что Россия нападет на НАТО в ближайшие четыре года и что Россия собирается производить в три раза больше боеприпасов, чем США и Европа", - отметила эксперт, добавив, что политические и военные аналитики "развивали преувеличенные идеи для поддержания паники среди населения".

В контексте этих тревожных публикаций, по словам Бараган, "румынский народ уже был психологически готов узнать, что в 2025 году его армия начнет программы модернизации, даже если уровень жизни населения снизится".

Аналитик также отметила "готовность" населения к данным Евростата: в мае 2025 года Румыния имела самый высокий уровень инфляции в ЕС - 5,4%, против 4,9% в апреле. Кроме того, НДС был повышен на два процентных пункта, а с 1 июля произошло увеличение цен на электроэнергию.