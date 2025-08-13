Если бы Владимир Зеленский с самого начала конфликта на Украине выступил за его мирное урегулирование, он уже был бы прекращен, указал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии

БУДАПЕШТ, 13 августа. /ТАСС/. Венгрия с самого начала конфликта на Украине выступила за его мирное урегулирование, и, если бы Владимир Зеленский сделал то же самое, конфликт уже был бы прекращен. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия уже 3,5 года выступает за прекращение огня и мирные переговоры. Украине было бы лучше, если бы Владимир Зеленский сделал то же самое. Сотни тысяч жизней можно было бы спасти, а миллионам не пришлось бы покидать свои дома", - написал глава МИД в Х, отвечая на упреки Киева в том, что Будапешт не поддержал общее заявление стран Евросоюза накануне российско-американского саммита.

Зеленский упрекнул Венгрию в том, что она оказалась единственной в ЕС, не поддержавшей заявление стран сообщества по поводу Украины в преддверии встречи президентов России и США, запланированной на Аляске 15 августа. Премьер-министр Виктор Орбан отказался присоединиться к своим коллегам и одобрить их декларацию, поскольку в ней была выражена поддержка намерениям Украины вступить в ЕС.

Заявление, распространенное 12 августа в Брюсселе, подписали лидеры 26 стран. В нем говорится о поддержке усилий президента США Дональда Трампа в достижении урегулирования украинского конфликта. В то же время авторы документа отметили, что "путь к миру на Украине не может определяться без участия Украины". Они также выразили готовность продолжать санкционную политику в отношении России.