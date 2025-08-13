Речь идет об Армении, Азербайджане, Габоне, Израиле, Камбодже, Руанде и Пакистане

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Белый дом опубликовал имена представителей руководства семи стран, поддержавших выдвижение кандидатуры президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира.

Среди них - премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Габона Брис Олиги Нгема, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Камбоджи Хун Манет, глава МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе и правительство Пакистана.

20 июня правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года "за посредничество в урегулировании военного конфликта с Индией". Нетаньяху сообщил о номинировании Трампа 8 июля "за его усилия по обеспечению мира и безопасности в мире и особенно на Ближнем Востоке".

Премьер Камбоджи выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира 7 августа "за его решающую роль в восстановлении мира и стабильности на границе между Камбоджей и Таиландом". Алиев и Пашинян после подписания в Вашингтоне декларации о мирном урегулировании заявили о намерении совместно номинировать Трампа на получение премии.