Апелляционный суд Афин одобрил экстрадицию Владимира Плахотнюка в Молдавию

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Апелляционный суд Афин принял положительное решение по экстрадиции бывшего лидера молдавской Демократической партии Владимира Плахотнюка в Молдавию. Об этом объявил судья Николаос Милиос, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебных заседаний.

"Принимается решение об экстрадиции Владимира Плахотнюка в Молдавию. Он будет находиться временно в предварительном заключении до экстрадиции", - сказал судья.

Это заседание не является последним этапом процедуры, финальное решение об экстрадиции примет Министерство юстиции Греции. В это ведомство, а также в прокуратуру должно теперь поступить решение судей Апелляционного суда в письменном виде.

Сам Плахотнюк на заседании Апелляционного суда не присутствовал. Его представляли два греческих адвоката на основании полученной от их клиента доверенности. Адвокат Яннис Лаврентиадис сообщил судьям о том, что Плахотнюк заявил о своем желании быть экстрадированным в Молдавию, и поэтому защита просит совет судей одобрить эту экстрадицию. Другой греческий адвокат Василиос Спиру заявил корреспонденту ТАСС, что их подзащитному "и не требовалось появляться сегодня в суде, потому что он дал согласие на свою экстрадицию в Молдавию, что потребовали и молдавские власти". "Плахотнюк не боится экстрадиции", - добавил Спиру.

По словам адвокатов, пока еще не ясна ситуация с личными вещами Плахотнюка, которые были изъяты греческой полицией, - будут ли они передаваться молдавским властям или нет.

Ранее Плахотнюк заявил, что 25 июля дал согласие на экстрадицию в Молдавию после задержания в Греции, но при этом отметил, что президент Майя Санду и ее правящая партия боятся его возвращения в страну перед парламентскими выборами и намеренно затягивают процесс. Он также выступил с обращением, в котором призвал своих сторонников объединиться для смены действующей власти в республике.