По информации телеканала "Общественное. Новости", ожидается телефонная консультация с президентом США Дональдом Трампом

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где вместе с канцлером Германии Фридрихом Мерцем примет участие в обсуждении с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран предстоящего российско-американского саммита на Аляске . Об этом сообщает телеканал "Общественное. Новости".

Онлайн-встреча по Украине была инициирована канцлером ФРГ. Мерц планирует сначала связаться с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Ожидается участие глав государств и правительств Франции, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии, а также главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Антониу Кошты, генсека НАТО Марка Рютте и Зеленского. Затем должна пройти телефонная конференция с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ планирует обсудить результаты в рамках так называемой коалиции желающих.

Онлайн-консультации глав европейских государств и правительств после переговоров с Трампом и Вэнсом намечены на 16:30 (17:30 мск). По информации украинских СМИ, Мерц и Зеленский по итогам могут выступить с совместным заявлением.

Европейцы и Зеленский, как утверждает агентство DPA, опасаются, что президенты США и РФ могут договориться на Аляске о передаче украинских территорий России. Зеленский ранее непосредственно высказывал подобные опасения и утверждал, что Украина не примет такого решения.