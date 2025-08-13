Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин указал, что "нужно быть готовым ко всему"

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Участники учений "Запад-2025" отработают планирование применения ядерного оружия и "Орешника". Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Это (ядерное оружие - прим. ТАСС) для нас важный элемент стратегического, прежде всего, сдерживания. Как требует глава государства, мы должны быть готовы ко всему. Мы видим обстановку на наших западных, северных границах и не можем спокойно наблюдать за милитаризацией и военной активностью. Мы демонстрируем свою открытость, миролюбие, но порох всегда надо держать сухим", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее Лукашенко заявил, что "никто не хочет применять ядерное оружие". Однако, по его словам, в случае нападения на республику страна ответит "всем тем оружием, которое есть". Белорусский лидер напомнил, что комплекс "Орешник", который Россия обещала поставить Белоруссии до конца 2025 года, способен нести и ядерные боезаряды. Также он отмечал, что размещение Россией на белорусской территории ядерного оружия изменило тон общения с США и другими странами Запада.

Президент России Владимир Путин 25 марта 2023 года объявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. 25 апреля 2024 года лидер республики сообщил, что в Белоруссии уже находится несколько десятков ядерных боеприпасов. По договору о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который вступил в законную силу 13 марта 2025 года после обмена ратификационными грамотами, стороны рассматривают ядерное оружие РФ как важный фактор предотвращения ядерных военных конфликтов и военных конфликтов с применением обычных средств поражения, а также как средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.