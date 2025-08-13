Сторонники Гуцул продолжают пикет у СИЗО, несмотря на угрозы со стороны полиции

Около стен учреждения продолжают стоять несколько десятков человек, сообщила пресс-секретарь партии "Возрождение" Олеся Витнянская

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул продолжают пикет у СИЗО, несмотря на угрозы со стороны полиции, которая предприняла ряд попыток разогнать демонстрацию. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь партии "Возрождение" Олеся Витнянская, у стен пенитенциарного учреждения продолжают стоять несколько десятков человек.

Ранее в среду сотрудники полиции и карабинеры попытались оттеснить демонстрантов, мотивируя свои действия якобы угрозой безопасности пенитенциарного учреждения. На месте присутствовали депутаты парламента, которые назвали действия правоохранителей незаконными. Тогда пикетчики сели на тротуар, отказавшись подчиняться действиям полиции. Однако их напугало появление большого количества правоохранителей, которые стали угрожать санкциями отдельным участникам и переписывать их личные данные. Большинство людей покинули демонстрацию.

Как сообщила Витнянская, полиция блокирует доступ людей на пикет в прилегающих кварталах. Тем временем депутаты парламента продолжают вести переговоры с полицией. "Люди ежедневно приходят к пенитенциарному учреждению № 13, чтобы выразить свое недовольство беспрецедентными действиями властей. Случай Евгении Гуцул обсуждался даже на уровне Совета безопасности ООН. Акции в поддержку политзаключенных проходят мирно и законно. Мы не нарушаем общественный порядок. Поэтому я призываю всех, кто сомневается в законности полученных приказов, воздерживаться от противоправных действий - ответственность в первую очередь ложится на исполнителей", - сказал перед собравшимися депутат Василий Боля.

Сторонники Гуцул пикетируют это СИЗО с 5 августа. Адвокат Наталья Байрам сообщила ТАСС, что обжаловала в кассационном порядке решение об аресте Гуцул до завершения судебного процесса. По словам юриста, изолятор, где содержатся глава Гагаузии и ее соратники, известен по международным отчетам бесчеловечными условиями содержания людей.

5 августа Гуцул обвинили в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор" и приговорили к семи годам лишения свободы. Суд также лишил ее права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Политик категорически отвергла все обвинения и назвала дело политическим. Она заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности.

Отношения главы Гагаузии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики проводимой Кишиневом политики конфронтации с Москвой. Власти республики пытались объявить выборы незаконными. Однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. При этом президент Молдавии Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.