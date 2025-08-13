У Минска "есть, чем ответить", указал министр обороны республики Виктор Хренин

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Решение Польши о создании группировки численностью 30-34 тыс. военнослужащих вызывает у Минска настороженность. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Больше всего настораживает решение польского военного руководства о создании группировки больше 30-34 тыс. военнослужащих. Это уже серьезная группировка, по нашей оценке. Надо очень внимательно смотреть, мы этим и будем заниматься, и реагировать. Если они будут проявлять какую-то агрессию по отношению к Республике Беларусь, у нас есть, чем ответить", - приводит его слова агентство БелТА.

Ранее в Минобороны Белоруссии рассказали, что действия стран НАТО в преддверии белорусско-российских учений "Запад-2025" начали приобретать все более агрессивный характер. Одно из учений, которые пройдут на территории Польши в сентябре, - "Железный защитник" - предполагает участие более 34 тыс. военнослужащих и 600 единиц военной техники, что в разы превышает численность участников учения "Запад-2025".

В свою очередь, на территорию Литвы железнодорожным транспортом доставлены вооружение и техника Бундесвера в рамках подготовки к многонациональному учению "Большой орел - 2025".