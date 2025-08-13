Президент США сообщил, что вскоре проведет переговоры с лидерами стран ЕС

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что вскоре проведет переговоры с лидерами европейских стран.

По его мнению, они хотят заключения соглашения по урегулированию украинского конфликта.

"В ближайшее время поговорю с европейскими лидерами. Они хорошие люди, которые хотят, чтобы сделка была заключена", - написал Трамп в Truth Social.

На 13 августа намечена видеоконференция с участием Трампа, Владимира Зеленского и глав государств и правительств Великобритании, Германии, Италии, Польши, Финляндии и Франции, генсека НАТО Марка Рютте, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Антониу Кошты. Политики намерены обсудить предстоящий российско-американский саммит на Аляске. Онлайн-встреча по Украине была инициирована канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Встреча президента России Владимира Путина и Трампа, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске. Американский лидер 8 августа заявил, что США изучают вопрос территорий, "за которые ведутся бои на протяжении трех с половиной лет", и рассчитывают на "некоторый обмен". 9 августа Зеленский выступил с утверждением, что ответ на территориальные вопросы уже есть в конституции Украины и "отступать от этого никто не будет".