"В горах сражается Ыйбён": как СССР побеждал Японию и освобождал Корею

80 лет назад, 15 августа 1945 года, в полдень по токийскому времени 300 млн подданных Японской империи впервые услышали голос своего повелителя. Человек, официально считавшийся потомком богини Солнца, 124-й император Японии, носивший церемониальное имя "Просвещенный мир", говорил в те минуты из каждого японского радиорепродуктора и говорил именно о мире

"После тщательного размышления об основных тенденциях в мире, — вещал голос императора, — мы приказали нашему правительству сообщить правительствам Соединенных Штатов, Великобритании, Китая и Советского Союза о том, что наша империя принимает условия их совместной декларации".

Речь шла о декларации, принятой тремя неделями ранее на противоположной стороне Евразии — в берлинском пригороде Потсдам. Этим документом победившие Адольфа Гитлера державы требовали такой же безоговорочной капитуляции от Японии.

В радиовыступлении императора термин "капитуляция" не прозвучал ни разу. Но по сути это была именно она.

Император пояснял ошеломленным подданным: "Ситуация в войне не в пользу Японии, основные события в мире целиком сложились против ее интересов… Если мы будем вести войну и дальше, это будет означать ужасную гибель и уничтожение японского народа…"

И вот как раз с японским народом на тот момент все было очень необычно. Дело в том, что японцами на тот момент считались и… корейцы.

Корейский полуостров тогда был не просто генерал-губернаторством Японии — почти все корейцы к тому времени носили японские имена и фамилии, каждый пятый из них был мобилизован в японскую армию. И если для островных подданных японского императора день капитуляции стал потрясением, то для подданных полуостровных — с Корейского полуострова — 15 августа 1945 года стало праздником.

Сегодня сразу в обоих государствах, существующих на этом полуострове, официально отмечается День освобождения. Это то немногое, что ныне совпадает в Корейской Народной Демократической Республике и Республике Корея.

И что важно уже не для японцев с корейцами, а для россиян — в освобождении полуострова в августе 1945 года участвовали исключительно советские войска.

Жители освобожденного Харбина приветствуют советских воинов © ТАСС

"…все права на управление Кореей"

Корея и Япония — соседние страны с разной судьбой. Япония к началу XX века сумела успешно провести модернизационные реформы, превратившись в державу, сильную в военном и экономическом плане. Корея на тот момент оставалась средневековой, хотя ее короли-"ваны" тоже претендовали на императорский титул.

В итоге именно в Стране утренней свежести, как издавна зовут Корею, начались первые сухопутные бои Русско-японской войны 1904–1905 годов. Тот неудачный для нас конфликт резко усилил влияние Японии на Дальнем Востоке, и никто в регионе уже не мог противостоять самурайской экспансии.

На исходе лета 1910 года в Сеуле был подписан очень короткий договор, всю суть которого излагал первый же параграф: "Его Величество Император Кореи полностью и бессрочно передает Его Величеству Императору Японии все суверенные права на управление Кореей".

И ровно на 35 лет — с августа 1910-го по август 1945-го — весь Корейский полуостров официально стал частью Японии. Страна восходящего солнца распорядилась Страной утренней свежести с пугающей жестокостью и впечатляющей эффективностью.

Корейский народ пытался сопротивляться. Четверть века на полуострове шла партизанская война. Повстанцы сражались под средневековым самоназванием "Ыйбён", дословно с корейского — "Армия справедливости".

В нашей стране, на фоне собственных потрясений, эта часть корейской истории запомнилась разве что фривольными частушками:

В горах сражается Ыйбён,

Врагам наносит он урон.

Врагам Ыйбёна не поймать,

А дома ждет Ыйбёна мать!

Но в реальности то была очень упорная, героическая и крайне жестокая борьба.

В горных селениях Кореи, которые подозревались в поддержке партизан, карательные отряды заживо варили пленников и заставляли крестьян хлебать такой "суп". Поскольку партизанские отряды состояли в основном из корейских юношей, японцы разбрасывали с самолетов над горными лесами не только листовки с призывами сдаваться, но и порнографические открытки. Одновременно велась кампания по "покупке" командиров корейского сопротивления — им предоставляли богатые поместья и генеральские оклады. Подавляя сопротивление, японские власти проводили попутно модернизацию и индустриализацию Кореи.

Корейские партизаны "Ыйбён" © Frederick Arthur McKenzie/ Wikimedia Commons/ Public Domain

В итоге к середине 1930-х годов слабые очаги партизанского сопротивления оставались лишь в глухих горах на самом севере полуострова и в соседней Маньчжурии, тоже завоеванной японцами.

Последняя вспышка сопротивления корейцев была летом 1937 года — небольшой отряд партизанского командира Ким Ир Сена на несколько часов захватил городок Почхонбо. Тогда еще никто не мог предполагать, что этот 25-летнеий атаман в будущем станет вождем всей северной половины Кореи, создателем ее современной государственности и ядерного оружия. В те дни, наоборот, всем казалось, что Страна утренней свежести навсегда стала частью Страны восходящего солнца.

"Смена имен"

К началу Второй мировой войны прежняя территория Кореи почти со всех сторон была окружена японскими владениями. Лишь на самом северо-востоке, в низовьях реки Туманной (она же Туманган) пролегало 17 км границы с советским Приморьем, откуда всю некогда многочисленную корейскую диаспору уже выселили по приказу Иосифа Сталина — она слишком эффективно контролировалась японскими спецслужбами.

Японские власти впервые в истории Кореи ввели в стране всеобщее школьное образование. Но при этом обучение на корейском языке было запрещено. Активно насаждалась и традиционная японская религия, синтоизм. Более того, осенью 1939 года, когда в Европе начались первые бои мировой войны, губернатор Кореи генерал Дзиро Минами (кстати, в молодости участник Русской-японской войны и осады Порт-Артура) издал "Указ о смене имен". В течение считаных месяцев более 80% корейцев обзавелись именами и фамилиями на японский лад. Так, пять будущих президентов Южной Кореи изначально носили японские имена. Например, Пак Чон Хи, создатель "Корейского экономического чуда", в молодости учился в японской военной академии и носил японское имя Такаки Масао.

Обучение корейцев в японской школе © Fine Art Images/ Heritage Images via Getty Images

Некоторые из сотен тысяч корейцев, мобилизованных в японскую армию, служили вполне искренне, достигая высоких чинов. Например, родившийся в окрестностях Сеула генерал-лейтенант Хон Са Ик (он же — Ко Сиеку) командовал не только одной из японских пехотных бригад, но и всеми лагерями американских военнопленных на Филиппинах.

Однако были и десятки тысяч женщин с Корейского полуострова, которых насильно мобилизовали в "станции утешения" — как официально назывались публичные дома японской армии. И это ныне в обеих Кореях главный символ национального унижения в эпоху самурайского владычества.

Но тогда — вплоть до лета 1945 года — заметного сопротивления японцам на землях Кореи уже не было.

"Черная переправа"

История боев СССР с войсками Японии описана в тысячах книг. Начав наступление 9 августа 1945 года, наши бойцы буквально за неделю разгромили миллионную группировку японцев, опиравшуюся на мощные укрепления, труднопроходимые горы и пустыни.

Даже после первой в истории человечества атомной бомбардировки Хиросимы, 6 августа 1945 года, власти Японской империи не собирались капитулировать. Был принят к исполнению оборонительный план "Яшма вдребезги" — планировалось долго и упорно оборонять японские острова от американских десантов, опираясь на промышленность Кореи и ресурсы захваченного Китая. Именно стремительное наступление советских войск обнулило эти расчеты, заставив японского императора 15 августа публично заговорить о мире.

Но все же та краткая и победоносная война не была для СССР простой. Если в китайской Маньчжурии советская разведка действовала успешно, то в Корее к 1945 году все было иначе.

© Александр Становов/ ТАСС

Полуостров самурайские спецслужбы контролировали тотально. Агентов среди японцев в Корее наша разведка не имела, посылать же туда разведчиков из числа русских или китайцев было бессмысленно — даже последние слишком заметны на фоне местного населения. Поэтому для работы на полуострове отправляли исключительно этнических корейцев. Но в 1944 году контрразведка Тихоокеанского флота была вынуждена завести секретное агентурное дело под кодовым наименованием "Черная переправа" — спецслужбы осознали: все полсотни заброшенных в Корею разведчиков были либо арестованы, либо перевербованы японцами.

Многотомное дело "Черной переправы" скрупулезно описывало провалы: агент "Петя" (Ной Ки Юн) переброшен в апреле 1943 года в порт Гёнзан, через пять месяцев арестован японцами; агент "Наумов" (Ли Тын Чун) в июне 1944 года переброшен в Корею с целью разведки порта Пусан, в том же месяце раскрыт японской жандармерией, в марте 1945-го под контролем японской разведки вышел на связь из Сеула, "после чего стал настойчиво требовать денег и указаний"; агент "Лазарь" (Дю Сон Хан) переброшен в Корею в августе 1944 года, в том же месяце сдался японцам; агент "Восточный" (Цой Ди Кен) направлен в октябре 1944 года в порт Чинхэ, в мае 1945 года раскрыт и перевербован японцами; агент "Коля" (Лян Е Хан, он же Ямомото Коро) выдан своим напарником и с 1943 года работал под контролем японцев, вплоть до августа 1945 года передавая по рации дезинформацию в советский штаб.

Если в китайской Маньчжурии у спецслужб СССР были как неудачи, так и достижения (в разведывательные рейды на ту территорию не раз ходил даже будущий президент КНДР, тогда капитан Советской армии Ким Ир Сен), то на Корейском полуострове успехи отсутствовали. "Проведенная работа по заброске агентуры за кордон не смогла обеспечить разведку интересующих нас районов и объектов…" — гласило секретное сообщение контрразведки Тихоокеанского флота, направленное в Москву летом 1945 года.

"Взволнованно кричали "мансе"…"

Словом, 80 лет назад боевой успех там обеспечил лишь огромный военный опыт советских солдат и офицеров. Это хорошо отображено в мемуарах Ким Ир Сена, летом 1945-го обучавшегося военному делу на полигоне под Хабаровском: "Когда подготовка к операции против Японии вошла в завершающий этап, большинство инструкторов было заменено участниками боев на советско-германском фронте. Они прошли закалку нескольких лет в огне современной войны, поэтому все, что они говорили и показывали нам, было исключительно ново…"

Ким Ир Сен (второй справа в первом ряду) © Wikimedia Commons/ Public Domain

Советское наступление началось 9 августа 1945 года, но за сутки до него на территорию Кореи в устье реки Туманган проник разведывательно-диверсионный отряд из советских бойцов и корейских партизан. В итоге именно там к рассвету 9 августа появился первый населенный пункт Кореи, освобожденный от 10-летней японской власти, — село Тхоридон.

Когда 15 августа император Японии объявил по радио о капитуляции, советские войска наступали на северо-востоке Корейского полуострова. Третьи сутки шел жаркий бой нашего десанта в порту Сейсин — крупнейшей базе японского флота у советских берегов. Батальон нашей морской пехоты, обладая огромным опытом боев с немцами под Мурманском и в Норвегии, сумел успешно атаковать целую дивизию японцев.

Последний авиационный таран Второй мировой войны тоже свершился в Корее. Советский летчик Михаил Янко во время бомбардировки японских позиций в корейском порту Расон направил свой подбитый зенитным огнем самолет на врага.

В Пхеньяне, будущей столице КНДР, в августе 1945 года первыми высадились советские десантники. Войска СССР не двинулись южнее, соблюдая дипломатические договоренности с США. В Сеуле, будущей столице РК, американские войска появились лишь в сентябре, уже после официальной церемонии японской капитуляции.

Японские солдаты сдают оружие после капитуляции © ТАСС

Не прошло и десяти минут, как самолет и наши люди были окружены плотной человеческой стеной. Мужчины в белых куртках и таких же белых шароварах, в соломенных шляпах, но большей частью босиком, женщины с широкими, плоскими, яркими зонтами — все они восторженно глядели на русских, что-то взволнованно говорили, кричали "мансе" (что значит "ура"), старались объяснить свои чувства жестами и мимикой Из книги "Во имя дружбы с народом Кореи: Воспоминания и статьи"

В Пхеньяне и ныне на месте бывшего японского синтоистского храма возвышается 30-метровая стела "Освобождение". В отличие от Восточной Европы монументы советским солдатам на севере полуострова никто не рушил. И в самом центре столицы КНДР сегодня можно прочитать на русском и корейском языках: "Вечная слава великой Советской Армии, освободившей корейский народ от ига японских империалистов и открывшей ему путь к свободе и независимости! 15 августа 1945 года".

Историк Алексей Волынец