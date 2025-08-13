Приглашения наблюдать за учениями "Запад-2025" выслали 56 странам

Это страны - участницы Венского документа о безопасности, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Белоруссия направила приглашения понаблюдать за учениями "Запад-2025" всем 56 странам - участницам Венского документа о безопасности. Об этом сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин после доклада президенту республики Александру Лукашенко.

"Если говорить языком цифр, есть государства - участники Венского документа о безопасности. Это 56 стран. Всем им направлены приглашения. Пока мы ждем ответов. И думаю, что до 20 августа все они поступят от тех, кто хочет прибыть и наблюдать за нашими учениями", - приводит слова Хренина издание "СБ. Беларусь сегодня".

Кроме этого, по его словам, в рамках двустороннего международного военного сотрудничества направлены приглашения еще 25 странам - "это в основном участники ШОС, ОДКБ, СНГ и, конечно, дружественные страны".

"Но это тоже не все. У нас в стране находится более 30 представителей военных атташе, из них 9 стран - НАТО. У них тоже будет возможность наблюдать за нашими учениями. Тем самым мы еще раз подчеркиваем свое миролюбие, открытость и то, что мы действительно хотим снизить военную напряженность, которую, к сожалению, видим и чувствуем. Мы делаем первый шаг. Хотелось бы ждать ответных шагов от наших соседей", - добавил министр обороны.

Учения "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Темой учений станет применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства. Военнослужащие Белоруссии и России планируют отработать в том числе отражение ударов с воздуха и борьбу с диверсионными группами противника.