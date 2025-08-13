По последним данным, общее число жертв эскалации конфликта в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 61 722

ТУНИС, 13 августа. /ТАСС/. Минздрав в секторе Газа зарегистрировал восемь случаев смерти из-за голода в палестинском анклаве за последние 24 часа. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале.

"Таким образом, общее число умерших из-за голода и недоедания возросло до 235, среди них 106 детей", - сообщил Минздрав.

По последним данным министерства, общее число жертв эскалации конфликта в анклаве с октября 2023 года увеличилось до 61 722, более 154 тыс. человек пострадали.

С 2 марта 2025 года в сектор не поступает международная гуманитарная помощь, по решению властей еврейского государства остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. Распределение продовольствия среди жителей сектора осуществляется через систему пунктов Фонда гуманитарной помощи Газе, которым совместно управляют Израиль и США.

В марте израильская армия возобновила боевые действия в анклаве, нарушив установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Египта, Катара и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.