Баку в качестве гуманитарной помощи направил Киеву электрооборудование

Партия гуманитарного груза включает около 90 тыс. м электрокабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 трансформаторов

БАКУ, 13 августа. /ТАСС/. Азербайджан отправил на Украину в качестве гуманитарной помощи очередную партию электротехнического оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго республики.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении министерству энергетики страны $2 млн для оказания гуманитарной помощи Украине. Средства предназначались для закупки и отправки электрического оборудования, произведенного в Азербайджане.

По данным Минэнерго, партия гуманитарного груза включает около 90 тыс. м электрокабелей и проводов, а также 25 генераторов и 7 трансформаторов. "Оборудование отправлено с целью поддержки восстановления устойчивого снабжения электроэнергией пострадавших от войны регионов Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается в информации Минэнерго, общая стоимость гуманитарной помощи, оказанной до сих пор Украине Азербайджаном, превысила $44 млн.