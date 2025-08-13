Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" отметила, что тем самым Германия окончательно потеряла возможность быть посредником при урегулировании конфликта

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Лидер германской партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт подвергла резкой критике визит Владимира Зеленского в Берлин для участия в онлайн-встрече по Украине и отметила, что тем самым Германия окончательно потеряла возможность быть посредником при урегулировании конфликта.

Вагенкнехт подчеркнула, что правительству ФРГ "не следует так открыто вставать на сторону Зеленского". "Тот факт, что Зеленский сидит рядом с [канцлером ФРГ Фридрихом] Мерцем на видеосаммите в Ведомстве федерального канцлера, имеет мало общего с дипломатией", - сказала она. Ее слова приводит агентство DPA.

Таким образом, как считает политик, "канцлер ФРГ сводит свою видеоконференцию к абсурду". "Германия окончательно потеряла возможность посредничества [при урегулировании на Украине]", - резюмировала Вагенкнехт.

13 августа состоится организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встреча глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также примут участие президент США Дональд Трамп и Зеленский, в среду прибывший в Берлин. Цель, как указывало агентство DPA, заключается в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.

Сначала Мерц планирует связаться с ближайшими европейскими союзниками Украины, затем пройдет телефонная конференция с Трампом и Вэнсом. После этого канцлер ФРГ намерен обсудить результаты в рамках так называемой коалиции желающих.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.