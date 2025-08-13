Александар Вучич также заявил, что не будет менять конституцию страны

БЕЛГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что он не планирует выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах главы государства и не намерен менять конституцию страны.

"Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию", - заявил Вучич в ходе пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером. Сербский президент также допустил проведение досрочных парламентских выборов в республике. Он подчеркнул, что завершит свою президентскую карьеру "через полтора года".

В Сербии с ноября 2024 года продолжаются акции протеста, после того как на железнодорожном вокзале в Нови-Саде обрушился навес, что привело к гибели 15 человек. Протестующие возлагают вину за трагедию на власти страны. Одним из их требований является проведение в стране досрочных парламентских выборов.

Вучич впервые был избран президентом Сербии в 2017 году. В 2022 году он был переизбран на второй срок. Срок полномочий главы государства истекает в 2027 году.