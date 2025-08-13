В Казахстане подтвердили задержание в Польше помощника военного атташе на Украине

Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан, сообщило Министерство обороны страны

АСТАНА, 13 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана подтвердило задержание в Польше сотрудника аппарата казахстанского военного атташе при посольстве на Украине польскими правоохранительными органами.

"Центр международных отношений Министерства обороны Республики Казахстан подтверждает факт задержания сотрудника аппарата казахстанского военного атташе польскими правоохранительными органами. В настоящее время ведется взаимодействие с иностранной стороной над разрешением данной ситуации. Предпринимаются необходимые меры по защите прав и законных интересов гражданина Республики Казахстан", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

11 августа агентство КазТАГ со ссылкой на свои источники сообщило, что помощник военного атташе Казахстана при посольстве на Украине арестован в Польше по делу о шпионаже.

1 августа министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк сообщал, что польские спецслужбы задержали гражданина одной из азиатских республик бывшего СССР за "ведение разведывательной деятельности", по решению суда мужчина арестован на три месяца. Немногим ранее об этом сообщал польский премьер Дональд Туск. По его словам, в тюрьму отправлен действовавший против Польши и ее союзников "шпион, задержанный Агентством внутренней безопасности".