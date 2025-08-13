La Nouvelle Tribune: Трампу не удалось добиться мира в ДР Конго

Предполагалось, что соглашение создаст условия для возвращения беженцев и привлечения американских инвестиций в регион

ХАРАРЕ, 13 августа. /ТАСС/. Усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию вооруженного конфликта в Демократической Республике Конго (ДРК) потерпели крах. Повстанческая группировка "Движение 23 марта" (М23), которая с помощью Руанды взяла под контроль значительную часть территорий на востоке страны, не прекратила боевых действий, сообщает портал La Nouvelle Tribune.

Согласно последним данным ООН, на конец июля число людей, которые с начала года покинули родные места в провинциях Северное и Южное Киву на востоке ДРК, превысило два миллиона. Возникновение М23 коренится в межэтнических противоречиях в регионе, а также в мятеже в армии ДРК в 2012 году. Ныне группировка позиционирует себя как выразителя интересов конголезских тутси, баньямуленге, родственники которых проживают и стоят у власти в Руанде. Ее руководители обвиняют власти ДРК в том, что они якобы исключают баньямуленге из политической жизни и не обеспечивают их безопасности. В частности, они добиваются от Киншасы выполнения ранее заключенных с М23 договоренностей о включении ее бойцов в ряды ВС ДРК.

19 июля в Дохе (Катар) была подписана декларация о мирном урегулировании, которая подтвердила стремление сторон конфликта в ДРК к прекращению огня вслед за подписанием 18 июня соответствующего соглашения в Вашингтоне под эгидой Трампа. Президент США представлял этот документ как большое достижение как для Африки, так и для всего мира, а себя как успешного миротворца, проложившего путь для обеспечения экономических интересов США в регионе, доступа к критически важным минералам в ДРК. Также предполагалось, что соглашение создаст условия для возвращения беженцев и привлечения американских инвестиций в регион.

Однако все эти ожидания не оправдались, бои на востоке ДРК не стихают, отмечает портал. Высказанные обещания не реализуются. На днях М23 нанесла удар по ВС ДРК и местному ополчению близ населенного пункта Муламба в Южном Киву.

Власти ДРК обвиняют соседнюю Руанду в поддержке повстанцев из М23, которые действуют на конголезской территории. В свою очередь Руанда утверждает, что конголезское правительство не принимает меры против повстанцев, которые имеют свои базы на востоке ДРК и совершают рейды в Руанду.