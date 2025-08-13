В США не уверены, что Европа готова вводить дополнительные пошлины против КНР

Глава американского Минфина Скотт Бессент отметил, что "европейцы должны хотеть ввести эти вторичные пошлины"

НЬЮ-ЙОРК, 13 августа. /ТАСС/. США хотели бы, чтобы страны Европы могли вместе с Вашингтоном ввести дополнительные пошлины в отношении Китая в связи с приобретением им российской нефти, однако Соединенные Штаты не уверены, что европейские государства готовы пойти на такой шаг. Об этом заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

"Европейцы должны хотеть ввести эти вторичные пошлины. Я был на заседании G7 в Канаде с президентом [США Дональдом] Трампом, и европейцы говорили о законопроекте сенатора [Линдси] Грэма (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов - прим. ТАСС) со вторичными пошлинами. Я посмотрел на сидевших за столом лидеров и спросил: "Все ли здесь присутствующие готовы ввести 200-процентные вторичные пошлины в отношении Китая?" И знаете что? В этот момент все стали разглядывать свою обувь", - сказал он в интервью Bloomberg TV.

Глава Минфина США добавил, что по итогам встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске 15 августа антироссийские рестрикции могут как быть ослаблены, так и ужесточены. "Санкции могут быть усилены или ослаблены, также возможно установление их конечного срока, или они будут введены на неопределенный срок", - указал Бессент.

США 6 августа ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. Таким образом, тарифы на индийский экспорт в США были доведены до 50%. Как следует из указа Трампа, Вашингтон может принять аналогичные меры и против других стран.