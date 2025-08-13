Предыдущие два заседания в июне и июле были проведены без участия министра обороны США Пита Хегсета

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следующее заседание в формате Рамштайн пройдет в 2025 году в сентябре. Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

"Подготовку к следующей встрече в формате Рамштайн обсудили во время телефонного разговора с министром обороны Великобритании Джоном Хили. Заседание состоится уже в сентябре", - написал он в своем Telegram-канале.

Министры также обговорили реализацию совместных предприятий в сфере военно-промышленного комплекса.

Предыдущие два заседания в июне и июле были проведены без участия министра обороны США Пита Хегсета. По итогам последнего онлайн-заседания директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что на миллиарды долларов, выделенных на оказание военной помощи Украине с февраля 2022 года, можно было бы отстроить страну заново и "сделать по-настоящему процветающим государством". "Но нет, участь Украины была в другом - стать не объектом помощи Запада, не объектом западных инвестиций, а инструментом в западных руках. Вот под это денег Западу не жалко", - отметила она.