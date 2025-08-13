По данным Il Messaggero, это первый такой случай с истребителями ВВС Италии, участвующих в патрулировании воздушного пространства НАТО

РИМ, 13 августа. /ТАСС/. Два итальянских истребителя F-35 из состава патрулирующих сил НАТО поднимались в воздух над Эстонией. Об этом сообщает Il Messaggero со ссылкой на командование ВВС НАТО.

Утверждается, что поводом для вылета послужило якобы нарушение воздушного пространства балтийской республики российскими самолетами.

Как уточняет издание, это первый такой случай с истребителями ВВС Италии, участвующих в патрулировании воздушного пространства НАТО.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.