Все главы правительств общаются через мониторы в строго обставленном помещении, указывает газета

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Видеоконференция глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимают участие президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский, проходит при повышенных мерах безопасности из-за опасений утечек информации. Об этом пишет газета Bild.

По информации издания, для онлайн-встречи европейцев с Трампом в Ведомстве федерального канцлера ФРГ действует самый высокий уровень безопасности. Четвертый этаж канцелярии, как отмечает Bild, считается "секретным". Там расположен так называемый ситуационный центр - защищенное от прослушивания помещение без окон. Все главы правительств общаются через мониторы в строго обставленном помещении, указывает газета.

В ситуационный центр, по данным Bild, не допускаются даже переводчики, все говорят по-английски. Информация об остальных участниках в комнате конфиденциальна, поясняет газета. Присутствуют только ближайшие советники Мерца и Зеленского. Всем участникам необходимо оставить свои мобильные телефоны за пределами ситуационного центра до начала встречи, подчеркивает газета. Главы правительств, участвующие в видеоконференции, также находятся в защищенных комнатах своих кабинетов, резюмирует газета.

13 августа проходит организованная канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем онлайн-встреча глав государств и правительств европейских стран по Украине, в которой также принимают участие Трамп и Зеленский, в среду прибывший в Берлин. Как указывала Bild, визит Зеленского стал для местной полиции "катастрофой". Сотрудников вызывали на работу в срочном порядке.

Уже состоялись предварительные переговоры европейских лидеров и Зеленского. В настоящее время проходит видеоконференция европейцев, Зеленского и Трампа. После этого канцлер ФРГ намерен обсудить результаты в рамках так называемой коалиции желающих. Цель онлайн-встречи, как указывало агентство DPA, заключается в том, чтобы найти точки соприкосновения с Трампом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Через личное присутствие Зеленского в Берлине, как утверждает DPA, Мерц также посылает сигнал солидарности с Киевом.

Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Кремль ожидает, что следующая встреча Путина и Трампа пройдет на российской территории, подчеркнул Ушаков.