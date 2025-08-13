При этом Владимир Зеленский вновь отметил, что конституция Украины не позволяет нарушать ее территориальную целостность

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вопросы, связанные с территориями Украины, обсуждались в ходе переговоров в видеоформате с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами. Об этом сообщил Владимир Зеленский по итогам контактов.

"Мы сегодня обсуждали и эти вопросы. Безусловно, это очень сложные вопросы", - сказал он.

При этом Зеленский вновь отметил, что конституция Украины не позволяет нарушать ее территориальную целостность. "Пока конституция государства неизменна, у меня не может быть иной позиции", - добавил он.