Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

Канцлер Германии подчеркнул, что отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения.

"Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Затем ключевые элементы, по его словам, должны быть согласованы в рамочном соглашении.

"Наконец, в-третьих, Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. Однако отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения", - подчеркнул канцлер ФРГ. Он утверждал, что юридическое признание территорий "не обсуждается". "Принцип недопустимости изменения границ силой должен сохраняться", - заявил Мерц.

В то же время он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны быть "частью общей трансатлантической стратегии" и включать гарантии безопасности для Киева. "В-четвертых, переговоры должны включать надежные гарантии безопасности для Киева. Вооруженные силы Украины должны быть и оставаться способными эффективно защищать суверенитет своей страны. Они также должны иметь возможность рассчитывать на помощь Запада в долгосрочной перспективе", - утверждал глава правительства ФРГ.

Вместе с тем он указал, что переговоры должны быть частью общей трансатлантической стратегии. "Это наилучший путь к их конечному успеху. Эта стратегия должна и впредь фокусироваться на решительной поддержке Украины и необходимом давлении на Россию", - заявил канцлер ФРГ. Это, по его словам, означает, что если "с российской стороны на Аляске не будет никаких подвижек, то США и европейцы должны и обязаны усилить давление". "Президент Трамп осведомлен об этой позиции и в значительной степени ее поддерживает", - утверждал Мерц.