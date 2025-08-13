13 августа, 17:48,
обновлено 13 августа, 19:00

Мерц заявил о готовности Украины обсуждать территориальные вопросы

Канцлер Германии Фридрих Мерц. AP Photo/ Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии Фридрих Мерц
© AP Photo/ Ebrahim Noroozi
Канцлер Германии подчеркнул, что отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина готова обсуждать территориальные вопросы, однако отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения.

Читайте также
Зеленский: территориальные вопросы обсуждались в ходе контактов с ТрампомAxios: Зеленский оказался в тяжелой ситуации перед встречей Путина и Трампа

"Мы четко обозначили несколько пунктов для переговоров. Мы ясно обозначили, что Украина должна быть за столом переговоров, как только состоятся последующие встречи. Мы хотим, чтобы переговоры проводились в правильном порядке. Отправной точкой должно стать прекращение огня", - сказал Мерц на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине после видеоконференции европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Затем ключевые элементы, по его словам, должны быть согласованы в рамочном соглашении.

"Наконец, в-третьих, Украина готова к переговорам по территориальным вопросам. Однако отправной точкой должна быть так называемая линия соприкосновения", - подчеркнул канцлер ФРГ. Он утверждал, что юридическое признание территорий "не обсуждается". "Принцип недопустимости изменения границ силой должен сохраняться", - заявил Мерц.

В то же время он отметил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине должны быть "частью общей трансатлантической стратегии" и включать гарантии безопасности для Киева. "В-четвертых, переговоры должны включать надежные гарантии безопасности для Киева. Вооруженные силы Украины должны быть и оставаться способными эффективно защищать суверенитет своей страны. Они также должны иметь возможность рассчитывать на помощь Запада в долгосрочной перспективе", - утверждал глава правительства ФРГ.

Вместе с тем он указал, что переговоры должны быть частью общей трансатлантической стратегии. "Это наилучший путь к их конечному успеху. Эта стратегия должна и впредь фокусироваться на решительной поддержке Украины и необходимом давлении на Россию", - заявил канцлер ФРГ. Это, по его словам, означает, что если "с российской стороны на Аляске не будет никаких подвижек, то США и европейцы должны и обязаны усилить давление". "Президент Трамп осведомлен об этой позиции и в значительной степени ее поддерживает", - утверждал Мерц. 

Теги:
УкраинаГерманияМерц, Фридрих