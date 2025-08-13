Политик обратил внимание, что министры и руководители департаментов, управлений и отделов Минобороны меняются, а система - нет

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Самая большая проблема в Вооруженных силах Украины (ВСУ) не коррупция, а отсутствие организационной работы и исполнительской дисциплины. Об этом заявил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Если кто-то считает, что самой большой проблемой нашего Минобороны является коррупция <....>, то, по моему мнению, самая большая проблема не коррупция, а отсутствие надлежащей организации работы и надлежащей исполнительской дисциплины, в частности в подготовке необходимых нормативных актов. То, что должно писаться днями или неделями, пишется месяцами и годами", - сказал он в эфире Radio NV.

Рахманин обратил внимание, что министры и руководители департаментов, управлений и отделов Минобороны меняются, а система - нет. "Это огромная проблема", - добавил он.

Рахманину вторит депутат Рады Марьяна Безуглая. "Подкрышные" спикеры сейчас в унисон прикрывают прорыв фронта, случившийся вследствие проблем военного управления, призывами мобилизоваться, не уклоняться и выставляют основной проблемой нехватку людей в войсках", - пишет она в Telegram-канале.

Людей в армии постоянно недостаточно, продолжает Безуглая, но никто так и не провел аудит воинских частей и органов управления, не сократил раздутые штабы. "В военном управлении - беспросветный бардак со слоями полковников, которые все еще таскают бумажки, полные лжи, которых давно надо было не только не увеличивать [в численности], но и выделить в отдельную бригаду, изолировав от принятия решений. Кто, наконец, возьмется за аудит украинской боевой системы? Министерство обороны?" - возмущена депутат.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о резком ухудшении ситуации для ВСУ в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска. По информации источников ТАСС в российских силовых структурах, российские войска перерезали трассу, соединяющую Красноармейск и Доброполье в Донецкой Народной Республике.