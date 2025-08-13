Киевский режим нужно демонтировать до основания, указал эксперт движения "Другая Украина"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Вести диалог с нынешними украинскими властями по установлению мира в стране не имеет смысла до тех пор, пока киевский режим не будет демонтирован до основания. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады, эксперт движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.

"С этим [киевским] режимом, я считаю, вести диалог не имеет никакого смысла абсолютно. Этот режим должен быть демонтирован до основания. И все люди, которые сопричастны к организации этой войны, к многотысячным жертвам, они должны нести не только политическую, но и уголовную ответственность за все то, что произошло с этой страной", - сказал Килинкаров на пресс-конференции в ТАСС в рамках форума "Битва за правду".

Как отметил экс-депутат Рады, если нынешние власти Украины в результате урегулирования конфликта останутся на своих местах, то они продолжат руководствоваться "не буквой закона и конституцией страны, а духом этих документов". "Дело в тех преступлениях, которые они совершили против собственного народа в нарушение Конституции Украины", - заявил Килинкаров.

Он подчеркнул, что сегодня основной закон государства систематически нарушается с одобрения Запада. "Это все поддерживается в том числе западными партнерами, которые, руководствуясь своими какими-то политическими интересами, позволяют украинской стороне это делать", - добавил экс-депутат Рады.