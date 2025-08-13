Президент США также указал, что намерен в ходе предстоящей встречи с российским лидером Владимиром Путиным добиться прекращения огня и оценить шансы на достижение договоренности

ВАШИНГТОН, 13 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием европейских лидеров и Владимира Зеленского предложил заморозить линию фронта на Украине и провести дополнительные обмены территориями. Об этом сообщил портал Axios.

"Трамп предложил заморозить большую часть линии фронта там, где она проходит, с проведением дополнительного "обмена территориями", но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания", - указывается в статье.

Источник портала сообщил, что Трамп в ходе своего выступления заявил лидерам европейских стран, что "он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории", однако уточнил, что считает нужным провести территориальные обмены для достижения сделки по урегулированию кризиса. Президент США подчеркнул, что эти вопросы должны обсуждаться между Россией и Украиной, указал собеседник портала.

По сведениям источников Axios, Трамп также указал, что намерен в ходе предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным добиться прекращения огня и оценить шансы на достижение договоренности о полноценном мирном урегулирования конфликта.

Встреча лидеров России и США, как ожидается, пройдет 15 августа на Аляске.