МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Польшу на консультациях европейских лидеров с президентом США Дональдом Трампом в преддверии его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске представлял президент Кароль Навроцкий, а не премьер Дональд Туск. Такое решение было принято Белым домом, сообщили в администрации польского президента.

О том, что именно Навроцкий будет участвовать в телеконференции с Трампом, стало известно уже после ее начала. "Президент Польши Кароль Навроцкий представляет Польшу на организованной президентом США телеконференции с европейскими лидерами перед встречей на Аляске", - написала канцелярия польского президента в социальной сети X. Уже после окончания дискуссии глава Бюро по международной политике в канцелярии польского президента Марчин Пшидач пояснил на брифинге, что Навроцкий получил приглашение на консультации во вторник, 12 августа, от американской стороны. "Президент Трамп был организатором этих консультаций. <...> Приглашение было передано из Вашингтона", - сказал Пшидач.

Серия онлайн-встреч по Украине состоялась в среду по инициативе канцлера ФРГ Фридриха Мерца. Мерц сначала связался с ближайшими европейскими союзниками Украины для предварительного обсуждения дальнейших консультаций с Трампом. Затем прошла телефонная конференция с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого канцлер ФРГ обсудил результаты дискуссий в рамках так называемой коалиции желающих.

Как пояснил пресс-секретарь польского правительства Адам Шлапка, Туск принимал участие в консультациях европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед телеконференцией с Трампом, в которой Польшу представлял Навроцкий, и в рамках коалиции желающих.

Согласно польской конституции, внешняя политика входит в компетенции правительства. По сложившейся традиции премьер представляет Польшу на саммитах ЕС, в том время как президент - на саммитах НАТО и на встречах с президентом США. Вместе с тем в предыдущих консультациях европейских лидеров с Трампом по Украине участвовал Туск.