Активисты и сторонники Патриотического блока обеспокоены, что режим Майи Санду снова попытается сфальсифицировать голосование, заявил бывший президент

КИШИНЕВ, 13 августа. /ТАСС/. Оппозиция на выборах в парламент Молдавии выставит своих наблюдателей на всех избирательных участках за рубежом, чтобы не допустить повторения фальсификаций, с помощью которых президент Майя Санду была переизбрана на второй срок. Об этом заявил бывший президент Игорь Додон, комментируя встречи со сторонниками оппозиционного Патриотического блока, который сформировала его партия.

"Активисты и сторонники Патриотического блока обеспокоены тем, что режим Санду снова попытается сфальсифицировать голосование, как это произошло на президентских выборах", - написал Додон в своем Telegram-канале. Он заверил, что "в этот раз их голоса будут защищены".

"У оппозиции будут наблюдатели на всех избирательных участках за рубежом, мы будем контролировать каждую процедуру и каждый подсчет голосов. Граждан, находящихся за пределами страны и желающих помочь, призываем связаться с оппозиционными партиями и присоединиться к нам. Мы защитим каждый голос, а после победы восстановим справедливость и для молдавских избирателей в Российской Федерации, для которых режим Санду открывает на этих выборах всего два избирательных участка", - пояснил экс-президент.

Состоявшиеся осенью 2024 года президентские выборы в Молдавии Санду выиграла с минимальным преимуществом, за счет голосов более чем 300 тыс. трудовых мигрантов в странах ЕС, где было открыто более 200 избирательных участков. Оппозиция отказалась признавать итоги голосования, обвинив власти в фальсификациях.

Результаты опросов говорят о том, что предстоящие 28 сентября парламентские выборы правящая партия проиграет. Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством.