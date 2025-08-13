Переговоры по Украине могут пройти "лишь в контексте прекращения огня или значительного сокращения боевых действий", говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера от имени сопредседателей встречи

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Европейская "коалиция желающих" призвала усилить антироссийские санкции, если на предстоящем саммите РФ и США на Аляске не будет согласовано прекращение огня на Украине. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера от имени сопредседателей встречи. Наряду со Стармером, ими выступили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Участники встречи, прошедшей в онлайн-режиме, "дали ясно понять, что путь к миру на Украине не может определяться без участия самой Украины". "Необходимо продолжать подход, сочетающий активную дипломатию, поддержку Украины и давление на Россию. Дипломатическое решение должно обеспечивать защиту жизненно важных интересов безопасности Украины и Европы", - отмечается в заявлении.

"Коалиция желающих" подчеркнула, что мирные переговоры по Украине могут пройти "лишь в контексте прекращения огня или значительного сокращения боевых действий". Участники встречи пригрозили введением "санкций и более широких экономических мер", если Москва во время саммита на Аляске "не согласится на прекращение огня".

Участники встречи также высказались за твердые гарантии безопасности Украине, отсутствие ограничений на размер ВСУ или сотрудничества Киева с другими странами. "У России не может быть вето на движение Украины в сторону ЕС и НАТО", - говорится в документе.