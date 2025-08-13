По информации телеканала, инцидент произошел на шоссе Хадаса - Харис в окрестностях города Тир

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Беспилотный летательный аппарат израильских ВВС атаковал шоссе на юге Ливана, в результате ликвидирован член вооруженного крыла шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, инцидент произошел на шоссе Хадаса - Харис в окрестностях города Тир. Шиитский боец находился в автомобиле, по которому беспилотник выпустил две ракеты.

9 августа израильский БПЛА обстрелял автомобиль, двигавшийся по шоссе Айтарун - Айната, в результате погиб один из командиров сил специального назначения "Радван" Хади Али Ханафир. 8 августа пресс-служба израильской армии сообщила, что при атаке БПЛА был убит командир разведывательного подразделения Мухаммед Хамза Шехаб.

По сведениям Минздрава республики, несмотря на достигнутое 27 ноября 2024 года соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала года свыше 4 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак и обстрелов 238 человек погибли и свыше 500 получили ранения. Власти не уточняют число жертв среди мирных граждан и объем потерь, которые понесли шиитские бойцы.