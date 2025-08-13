Лига арабских государств призвала международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН "решительно противостоять этим экстремистским заявлениям"

КАИР, 13 августа. /ТАСС/. Высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его приверженности концепции "Великого Израиля" представляют собой угрозу безопасности арабских государств. Об этом говорится в заявлении генерального секретариата Лиги арабских государств (ЛАГ), выступившего с резким осуждением слов израильского премьера.

"Эти заявления представляют собой серьезную угрозу коллективной национальной безопасности арабских государств и [являются] вопиющим вызовом международному праву", - говорится в тексте. ЛАГ призвал международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН "решительно противостоять этим экстремистским заявлениям", которые "дестабилизируют обстановку" в регионе.

Накануне израильский премьер в интервью телеканалу i24 News заявил, что выполняет "историческую и духовную миссию" и согласился с тем, что чувствует ее связь с концепцией "Великого Израиля". Это понятие стало использоваться после Шестидневной войны 1967 года для обозначения Израиля и только что занятых им территорий - Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот. Концепция "Великого Израиля" используется в контексте религиозных и политических течений, выступающих за расширение территории еврейского государства.