ХАМАС: высказывания Нетаньяху требуют четкой позиции арабских стран

Заявления о концепции "Великого Израиля" подтверждают опасность, которую еврейское государство "представляет для всех стран и народов региона", считают палестинские радикалы

ТУНИС, 13 августа. /ТАСС/. Высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о его приверженности концепции "Великого Израиля" подтверждают опасность, которую еврейское государство представляет для всех стран региона, и требуют четкой позиции арабских государств. Об этом говорится в заявлении радикального палестинского движения ХАМАС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"Эти заявления ясно подтверждают опасность", которую Израиль "представляет для всех стран и народов региона", считают палестинские радикалы. "Эти фашистские заявления требуют от арабских стран четкой позиции, прежде всего - принятия серьезных мер для поддержки нашего народа в Палестине и секторе Газа", - говорится в тексте. ХАМАС также призвал международное сообщество осудить высказывания израильского премьера и принять меры для "прекращения его жестокой войны" в палестинском анклаве.

Накануне Нетаньяху в интервью телеканалу I24 заявил, что выполняет "историческую и духовную миссию", и согласился с тем, что чувствует ее связь с концепцией "Великого Израиля". Это понятие стало использоваться после Шестидневной войны 1967 года для обозначения Израиля и только что занятых им территорий - Восточного Иерусалима, Западного берега реки Иордан, сектора Газа, Синайского полуострова и Голанских высот. Концепция "Великого Израиля" используется в контексте религиозных и политических течений, выступающих за расширение территории еврейского государства.