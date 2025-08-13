Великобритания готова усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики через санкции и более широкие меры при необходимости, заявил Кир Стармер

ЛОНДОН, 13 августа. /ТАСС/. Великобритания уже начала готовить очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер.

"Важно напомнить коллегам, что мы также готовы усилить давление на Россию, особенно в сфере экономики через санкции и более широкие меры, если понадобится. Вы уже можете увидеть результат этих мер, и мы в Великобритании готовим новый пакет жестких санкций", - сообщил премьер, обращаясь по видеосвязи к лидерам стран, входящих в "коалицию желающих", поддерживающую Киев.

Ранее посольство РФ в Лондоне призвало британских чиновников "уяснить бессмысленность продолжения несостоятельных и неправомерных санкционных потуг". Они, по словам российских дипломатов, вредят отнюдь не России, а исключительно престижу и экономическому благополучию самого Соединенного Королевства.

В своем обращении к коллегам по "коалиции желающих", которое транслировал телеканал Sky News, Стармер также поддержал запланированную на 15 августа встречу президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. "Как коалиция мы готовы поддержать встречу в пятницу и все, что, как надеюсь, может стать ее итогом. Мы готовы поддержать это, в том числе путем реализации уже разработанных планов по развертыванию сил сдерживания, как только боевые действия закончатся", - сказал глава британского правительства.

7 августа помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Россия и США согласовали договоренность о встрече лидеров. В тот же день Путин подтвердил подготовку саммита с Трампом, указав, что заинтересованность в двусторонней встрече обоюдная. Трамп 8 августа сообщил, что рассчитывает на встречу с Путиным на Аляске 15 августа. Затем планы проведения переговоров подтвердил Ушаков. Он отметил, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса.