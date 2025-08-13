Одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Украинские власти решили выйти из очередного соглашения в рамках СНГ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

"Одобрен проект закона "О выходе из Соглашения о взаимодействии государств - участников Содружества Независимых Государств на случай эвакуации их граждан из третьих стран в случае возникновения чрезвычайных ситуаций", - написал он.

Документ был подписан в апреле 1996 года.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.