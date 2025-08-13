Повара со звездой "Мишлен" избили под Парижем, украв его часы за 150 тыс. евро

Пострадавший пытался сопротивляться, но получил несколько ударов по ребрам

ПАРИЖ, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные избили и ограбили итальянского шеф-повара Симоне Занони, работающего в парижском ресторане, удостоенном звезды "Мишлен". Об этом сообщила радиостанция RTL со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По ее данным, двое преступников на мотоцикле проследовали за итальянцем до его дома в департаменте Ивелин под Парижем, после чего напали на него и украли швейцарские часы стоимостью €150 тыс. В полиции указали, что шеф-повар пытался сопротивляться, но получил несколько ударов ногами по ребрам.

Мужчина подал заявление в комиссариат Версаля (административный центр департамента Ивелин), началось расследование инцидента. Занони не удалось разглядеть лица злоумышленников, и его дом не оснащен камерами видеонаблюдения.

Как отмечает радиостанция, это не первый раз, когда итальянец стал жертвой преступников. В 2022 году четверо вооруженных мужчин в масках ограбили его дом, когда там находилась его жена, причем супруге шеф-повара угрожали холодным оружием.