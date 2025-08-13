Ладислав Каменицкий сообщил, что издание "Politico опубликовало статью, полную вымыслов, непроверенной информации и предположений"

ПРАГА, 13 августа. /ТАСС/. Министр финансов Словакии Ладислав Каменицкий опроверг информацию европейского издания Politico о своем возможном назначении на пост председателя Нацбанка республики. Об этом сообщило Словацкое радио.

"Politico опубликовало статью, полную вымыслов, непроверенной информации и предположений, - заявил Каменицкий. - Это все спекуляции". Издание, по его словам, ни о чем не осведомлено и распространяет слухи о спорах в правительственной коалиции республики, что не соответствует действительности.

Politico во вторник сообщило, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо пытается сместить с поста председателя Нацбанка Петера Кажимира и заменить его Каменицким. Ситуация, согласно изданию, грозит серьезным обострением отношений между партиями правительственной коалиции Словакии.