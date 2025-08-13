Критические предприятия части регионов Украины будут бронировать 100% работников

Речь о предприятиях, расположенных на прифронтовых территориях, уточнила украинский премьер Юлия Свириденко

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Критически важные предприятия на прифронтовых территориях Украины смогут бронировать 100% своих сотрудников. Об этом сообщила украинский премьер Юлия Свириденко.

Как отметила глава правительства в видеообращении, размещенном в ее Telegram-канале, кабмин по поручению Владимира Зеленского работает над комплексной программой поддержки прифронтовых территорий, в среду был принят первый пакет решений.

"Критически важные предприятия смогут бронировать всех военнообязанных работников", - сказала Свириденко.

Кроме того, государство компенсирует 70% первого взноса на ипотеку для внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год. Дополнительно на оплату всех сборов, связанных с оформлением ипотеки, выделят по 40 тыс. гривен (около $1 тыс).

В октябре 2024 года Зеленский приостановил бронирование работников критически важных предприятий, выразив недовольство масштабами: бронь была предоставлена примерно 1,5 млн человек. После этого кабмин ужесточил условия предоставления отсрочек. Все ранее признанные критически важными предприятия должны были повторно подтвердить свой статус, доказать, что их продукция или услуги важны для нужд обороны и что они не имеют долгов. Также руководители этих предприятий должны были переоформить бронь на работников-мужчин мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет). Бронь при этом могли получить только официально трудоустроенные сотрудники с зарплатой не ниже 20 тыс. гривен и состоящие на военном учете.

Украинские аналитики тогда предрекли дальнейший рост дефицита рабочей силы, показатели которого в связи с мобилизацией или выездом за границу приближаются к 70%.