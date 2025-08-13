Навязывание и агрессия с применением силы являются новой внешнеполитической доктриной американского правительства, заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья

ГАВАНА, 13 августа. /ТАСС/. Куба будет и далее оказывать услуги в медицинской сфере другим странам, несмотря на новые санкции США. Об этом заявил министр иностранных дел карибской республики Бруно Родригес Паррилья.

"Госсекретарь США угрожает введением визовые ограничения правительствам, которые имеют законные программы медицинского сотрудничества с Кубой, - написал министр в своем Telegram-канале. - Это показывает, что навязывание и агрессия с применением силы являются новой внешнеполитической доктриной этого (имеется в виду американского - прим. ТАСС) правительства". "Куба продолжит предоставлять услуги", - подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении официальных лиц из Африки, Кубы и Гренады, которые, по версии Вашингтона, связаны с якобы осуществляемой кубинскими властями принудительной отправкой за рубеж работников, в том числе медицинских.