По информации издания, началу расследования мешает отсутствие состава преступления

БЕРЛИН, 13 августа. /ТАСС/. Прокуратура Штутгарта (федеральная земля Баден-Вюртемберг) не будет проводить расследование в отношении представителя Социал-демократической партии Германии (СДПГ), депутата ландтага (земельного парламента) Баден-Вюртемберга Даниэля Борна, который нарисовал свастику на бюллетене для голосования. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя прокуратуры.

По его информации, расследование не будет начато из-за отсутствия состава преступления. Как указали в прокуратуре, политик "не распространял" свастику и не осуществлял ее "публичное использование", когда бросил ее в урну для тайного голосования. Кроме того, прокуратура не считает, что Борна можно обвинить в оскорблении политика, напротив имени которого он нарисовал свастику. Данное решение ведомство обосновывает наличием у Борна депутатского иммунитета, позволяющего ему не нести юридическую ответственность за выражение мнения на заседаниях парламента или при голосовании.

Инцидент произошел в конце июля. В ландтаге проходило тайное голосование по вопросу избрания представителей в так называемый Совет Верхнего Рейна - консультативный германо-французско-швейцарский орган, в который входят делегации из приграничных регионов трех стран. На одном из бюллетеней после имени депутата от "Альтернативы для Германии" (АдГ) была нарисована свастика. Позже Борн сам признался, что это сделал именно он, и подал в отставку.

Помимо отставки с поста замглавы ландтага, Борн также объявил о выходе из фракции СДПГ в парламенте. Вместе с тем он вышел из состава своей партии и отказался баллотироваться в земельный парламент. В своем заявлении социал-демократ отметил, что речь идет об "импульсивной реакции" и "серьезной ошибке". Он утверждал, что ему не дает покоя все большее привыкание общества к партии АдГ, которая, на его взгляд, презирает демократию. Это якобы и побудило его нарисовать свастику после имени депутата от АдГ.

Глава фракции СДПГ в ландтаге Андреас Штох назвал решение Борна об отставке с поста зампредседателя земельного парламента и выходе из фракции "последовательным и правильным".