В номенклатуру поставляемых вооружений, в частности, вошли 1 002 авиационные бомбы MK-82, 1 002 аэродинамических профиля MXU-650 и 515 MXU-1006 для управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II и GBU-58 Paveway II

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Госдепартамент одобрил потенциальную продажу Нигерии боеприпасов, а также высокоточных авиационных бомб и ракет и сопутствующего материально-технического обеспечения на общую сумму $346 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Как указывается в заявлении ведомства, в номенклатуру поставляемых вооружений вошли 1 002 авиационные бомбы MK-82, 1 002 аэродинамических профиля MXU-650 и 515 MXU-1006 для управляемых авиационных бомб GBU-12 Paveway II и GBU-58 Paveway II, 1 517 систем наведения MAU-169 и MAU-209 для них. Кроме того, США намерены поставить 1 002 унифицированных программируемых взрывателя FMU-152 и 5 тыс. комплектов систем лазерного наведения APKWS II, включающих блоки наведения WGU-59/B, боеголовки и двигатели MK66-4, а также другое оборудование.

"Предлагаемая продажа повысит способность Нигерии противостоять действующим и будущим угрозам путем проведения операций против террористических организаций", - подчеркивается в документе.

Администрация США уже уведомила Конгресс о решении одобрить возможную продажу. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.