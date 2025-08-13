Европейская экономика "в целом неблагополучная", и сейчас там идет процесс деиндустриализации, отметил экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Европа не способна выдержать украинский конфликт без США, у нее нет возможности поддерживать Украину без американских ресурсов. Об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

"Нет, я не думаю, что Европа сможет выдержать этот конфликт [без США]. С чем? С НАТО? НАТО не существует без Соединенных Штатов, - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. - Если Соединенные Штаты решат не выделять свои ресурсы на украинский конфликт, то этот конфликт больше не будет иметь натовского измерения. Тогда мы будем говорить только о Европе, а у Европы нет коллективных возможностей проецировать военную мощь. Так что нет, Европа не способна выдержать этот конфликт".

Риттер добавил, что экономика Европы "в целом неблагополучная", и сейчас там идет процесс деиндустриализации. "Они исчерпали свои военные ресурсы, направляя их на Украину. Они не в состоянии восполнить эти ресурсы. Их единство разрушено. Европейские страны начинают заявлять о своем нежелании быть частью Европейского союза. Мы видим рост антиевропейских политических движений в Германии, Франции, Румынии, Чехии, Словакии и других странах", - подчеркнул собеседник агентства.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.