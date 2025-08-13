В момент случившегося на борту находились 34 человека

ГААГА, 14 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате жесткой посадки воздушного шара в нидерландской провинции Фрисландия. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на региональные экстренные службы.

По их информации, инцидент произошел в поле вблизи деревни Де-Хеве около 21:00 по местному времени (22:00 мск). По данным Королевской ассоциации воздухоплавания Нидерландов, при заходе на посадку шар из-за сильного порыва ветра резко опустился, в результате чего корзина начала подпрыгивать, и из нее выпали пятеро человек. Пострадавшие были доставлены в больницы.

В момент происшествия на борту шара находились 34 человека.

К месту происшествия были направлены два санитарных вертолета, 14 машин скорой помощи, мобильная медицинская бригада и группа экстренной помощи Красного Креста. Обстоятельства происшествия расследует авиационная полиция.