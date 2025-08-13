Владимир Зеленский должен будет ответить за все "преступления, которые он совершил, незаконно находясь на посту президента", уверен бывший украинский премьер

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Владимир Зеленский в случае урегулирования украинского конфликта не останется у власти и ответит за все свои преступления. Такое мнение выразил в интервью ТАСС экс-премьер Украины (2010-2014) Николай Азаров.

"Нет, конечно. Зеленский должен будет отвечать за все те преступления, которые он совершил, незаконно находясь на посту президента Украины", - сказал Азаров, отвечая на вопрос, есть ли у Зеленского шансы удержаться у власти при условии урегулирования украинского конфликта.

Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. С тех пор в стране так и не проводились выборы президента. При этом сам Зеленский заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Он пояснял, что действующее украинское руководство нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.