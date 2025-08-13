Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку также напомнил, как его обвинили в том, что он - агент РФ и действует якобы в интересах российского правительства

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер рассказал в интервью ТАСС, как 40 агентов ФБР провели обыски в его доме.

В беседе с агентством Риттер отметил, что еще в 2024 году, в июне, планировал визит в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме. По словам экс-аналитика разведки, он уже поднимался на борт самолета в аэропорту имени Джона Кеннеди, когда трое вооруженных сотрудников правительства США без объяснения причин забрали у него паспорт.

"Более года мне не разрешали выезжать за границу по решению моего правительства. Я убежден, что причина была в том, что они не хотели моего приезда в Россию, не хотели, чтобы я выступал на ПМЭФ, - подчеркнул Риттер. - После форума я планировал провести 40-дневное турне по России, посетить 16 городов и встретиться с жителями. Думаю, мое правительство этого боялось: боялось, что американец приедет в Россию, пообщается с ее народом, узнает правду и расскажет об этом дома. Они также хотели запугать меня. Через два месяца 40 агентов ФБР провели обыск в моем доме".

Риттер также напомнил, что его обвинили в том, что он - агент России и действует якобы в интересах российского правительства. "Но российская сторона знает правду: я никогда не работал и не буду работать на российское правительство. Я - американец, американский патриот, - продолжил эксперт. - Я делаю то, что делаю, не для того, чтобы России было хорошо, а потому, что хочу блага для Америки. А благо для Америки возможно только в том случае, если мы не будем воевать с Россией, а будем дружить".

"Поэтому вместо того, чтобы испугаться, я продолжил высказываться. Правительство США обвинило меня в сотрудничестве с Россией с целью подрыва выборов 2024 года. Да, я был вовлечен в политику: я активно выступал против ядерной войны, за улучшение отношений с Россией, потому что считал это наилучшим для своей страны", - добавил он.

Новый президент и новые возможности

Риттер подчеркнул, что выборы в США всегда имеют значение. "В США был избран новый президент [Дональд Трамп]. Он заявил, что поддерживает свободу слова. Напомню вашей аудитории: я - гражданин США, давший присягу на верность Конституции. Первая поправка Конституции гарантирует мне право на свободу слова. Это не привилегия, которую дает правительство, а неотъемлемое право, которое оно не может нарушать. Экс-президент Джо Байден пытался ограничить свободу слова и заставить меня замолчать. Дональд Трамп верит в свободу слова, и это дало мне возможность действовать.Одобряет ли американское правительство то, что я делаю? Мне все равно. Я не работаю на правительство. Я - американский гражданин, и оно работает на меня", - продолжил он.

Эксперт заверил, что боролся и продолжает бороться за улучшение отношений между США и Россией. "В июле мне наконец вернули паспорт, и я решил, что первой поездкой после этого станет поездка в Россию. Я хотел дать понять: никакие американские чиновники и ведомства не могут запретить мне делать то, что я считаю правильным как гражданин своей страны. Я благодарен россиянам за приглашение и возможность вести эту важную работу", - резюмировал он.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:00 мск.