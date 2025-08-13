По версии Вашингтона, они "несли ответственность или были причастны к реализации принудительной схемы кубинского режима по экспорту рабочей силы"

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении нескольких официальных лиц Бразилии, которые, по версии Вашингтона, причастны к якобы осуществляемой властями Кубы принудительной отправке за рубеж работников, в том числе медицинских. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Марко Рубио.

"Госдепартамент США принял меры по аннулированию виз и введению визовых ограничений в отношении нескольких бразильских государственных чиновников, бывших сотрудников Панамериканской организации здравоохранения (ПАОЗ), а также членов их семей за причастность к схеме кубинского режима по экспорту рабочей силы в рамках программы Mais Médicos", - говорится в заявлении. "Эти официальные лица несли ответственность или были причастны к реализации принудительной схемы кубинского режима по экспорту рабочей силы, которая эксплуатирует кубинских медицинских работников посредством принудительного труда. Эта схема обогащает коррумпированный кубинский режим и лишает кубинский народ необходимой медицинской помощи", - указывается в документе.

В заявлении утверждается, что в "рамках бразильской программы Mais Médicos чиновники использовали ПАОЗ в качестве звена, связующего с кубинской диктатурой", и выплачивали "кубинскому режиму денежные средства, предназначенные для медицинских работников Кубы". Как следует из документа, Госдепартамент, в частности, аннулировал визы двух чиновников, которые работали в Министерстве здравоохранения Бразилии в рамках программы Mais Médicos и содействовали ее реализации.

Ранее в среду Госдепартамент ввел визовые ограничения в отношении официальных лиц из Африки, Кубы и Гренады, которые, по версии Вашингтона, также связаны с якобы реализуемой кубинскими властями программой принудительного экспорта рабочей силы.